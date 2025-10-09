Ursache Ausbeutung am Arbeitsplatz an zweiter Stelle

Die Anzahl der von Stress geplagten Menschen nimmt immer weiter zu. Neben der Angst vor der bereits eingesetzten Klimakatastrophe steht an zweiter Stelle die Ausbeutung am Arbeitsplatz, also der Leistungsdruck und die Arbeitshetze.



Kein Wunder, wenn immer mehr Arbeitsplätze vernichtet werden, damit die Konzerne höhere Profitraten erzielen! Das Ärzteblatt berichtete dazu (Auszüge): Jeder zweite Befragte (49 Prozent) ist der Ansicht, der Stress habe in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen. Als Stressauslöser sehen die Befragten vor allem gesellschaftliche und politische Themen … 50 Prozent empfinden dies als besonders belastend. Je 39 Prozent fühlen sich durch die wirtschaftliche Situation in Deutschland sowie ihre Ausbildung oder ihren Beruf unter Druck gesetzt. 26 Prozent stressen finanzielle Sorgen.



Als häufigste Beschwerden nennen oft gestresste Menschen vor allem Unruhe, Nervosität und Gereiztheit (83 Prozent) sowie Müdigkeit und Schlafstörungen bis hin zu dem Gefühl, ausgebrannt zu sein (jeweils 78 Prozent). Fast ebenso viele (40 Prozent) geben an, soziale Kontakte zu vernachlässigen oder sich einsam zu fühlen. 29 Prozent der häufig Gestressten empfinden bei hohem Druck Verzweiflung, und jeder Vierte hat Angstzustände (25 Prozent).