Malta
Valetta: Protest gegen Korruption - für den Erhalt der Umwelt
Tausende Aktivisten versammelten sich am Samstag in Valletta zu einer nationalen Protestkundgebung unter dem Motto „Ġustizzja għal Artna: Kill the Bills!“ (Gerechtigkeit für unser Land: Stoppt die Gesetzesvorlagen!) und zogen dann zum Büro des Premierminister. Sie kündigten an, sich verstärkt gegen die von der Regierung vorgeschlagene "Planungsreform" zu wehren. Mehr als 70 Organisationen hatten zu diesem Protest gegen Korruption und Oligarchie aufgerufen und verstärkten Widerstand gegen die Legitimierung von illegaler Bautätigkeit und Umweltzerstörung angekündigt.