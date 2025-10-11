Wie geht es weiter gegen die Vernichtung bezahlbaren Wohnraums durch Vivawest?

Der Widerstand gegen die von Vivawest beabsichtigte „Luxussanierung“ von Bergmannswohnungen in Marl-Hüls lässt sich nicht unterkriegen und zieht breitere Kreise. Unter anderem wird ein Rechtsanwalt über die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen informieren.



Inzwischen gibt es einen Rat vom Mieterschutzverein, gegen die Mieterhöhung wegen Anschluss an die Fernwärme Widerspruch einzulegen. Entsprechend gilt das für Mieter im Erdgeschoss hinsichtlich einer Umlage des geplanten Aufzugs auf ihre Miete. Gleichzeitig bleibt die Forderung, dass die zu großen Teilen unsinnigen Maßnahmen nicht ohne Zustimmung der Mieter umgesetzt werden dürfen.



Das lebenslange Wohnrecht von Bergarbeiterfamilien darf nicht angetastet werden. All das wird beraten und die weitere Öffentlichkeitsarbeit und die Aktivitäten werden festgelegt.



Außerdem werten wir unser traditionelles Bergarbeitercafé beim Volksparkfest am 3. Oktober aus, wo wir unsere Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit nahegebracht haben. Weitere Treffen dienstags um 18.30 Uhr: am 18. November und 15. Deszember.