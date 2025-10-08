US-Präsident Donald Trump kündigte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer an, den Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan "zurückerobern" zu wollen. Er hatte seine Entscheidung immer wieder begründet: "Der Stützpunkt Bagram ist nur eine Stunde von dem Ort entfernt, an dem China seine Atomwaffen baut." Trump hat Bagram schon viele Male erwähnt und behauptet, wenn er zum Zeitpunkt des Abzugs der amerikanischen Truppen an der Macht gewesen wäre, hätte er niemals zugelassen, dass dieser strategische Stützpunkt in die Hände Chinas fällt. Dieses Mal scheint es, dass seine Worte ernst gemeint sind und er über praktischere Wege nachdenkt, um Afghanistan und Bagram zu beeinflussen und zu dominieren.

Die Hauptfrage ist, warum Bagram für den US-Imperialismus und insbesondere für das Trump-Team wichtig geworden ist? Chinas wachsende Macht hat die gesamte herrschende Klasse der USA besorgt über die Zukunft ihrer globalen Hegemonie gemacht, aber das Trump-Team konzentriert sich besonders darauf, seine Projekte zu stoppen und zu stören. China steht im Fokus. In der Vergangenheit hat sich die Biden-Administration mehr auf Europa, den Nahen Osten und den Fernen Osten konzentriert.

Die Wiederherstellung wichtiger Stützpunkte im Herzen Asiens – Bagram – würde es den Vereinigten Staaten ermöglichen, ihre Satellitenüberwachung und militärische Kontrolle über Länder wie China, Russland, Iran und Indien wiederherzustellen und die geografische Verbindung zwischen diesen rivalisierenden Mächten zu unterbrechen. Dies ist Teil der Strategie, Druck auf die Taliban auszuüben, um Afghanistan in den Orbit der US-Politik zu bringen und es von China und anderen US-Gegnern zu distanzieren.

Aber die Taliban befinden sich in diesem großen globalen Spiel in einer fragilen Position. Interne Meinungsverschiedenheiten, weit verbreitete Unzufriedenheit, internationale Isolation und wirtschaftlicher Zusammenbruch haben sie ihrer Fähigkeit beraubt, dem Druck Trumps und des US-Imperialismus wirklich zu widerstehen. Wenn sie Zugeständnisse an die Vereinigten Staaten machen, werden sie ihre Legitimität verlieren und das Risiko eines inneren Zusammenbruchs wird steigen, und wenn sie sich dagegen wehren, wird das Risiko eines Bürgerkriegs, eines Zusammenbruchs und sogar des Zerfalls Afghanistans stärker zunehmen als in der Vergangenheit.

Wenn es den Vereinigten Staaten nicht gelingt, direkte Dominanz und Einfluss in Afghanistan zu erlangen, wird das nächste Szenario darin bestehen, Chaos und Instabilität in Afghanistan und der Region zu schaffen. Die Situation ist nicht nur in Afghanistan, sondern auch auf der ganzen Welt von gefährlichen Entwicklungen geprägt, und Afghanistan bleibt eines der Hauptzentren des Wettbewerbs zwischen den Großmächten der Welt. ...