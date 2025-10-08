Frankfurter Buchmesse beginnt in einer Woche

Dieses Jahr sind die Philippinen das Gastland unter dem Motto „Fantasie beseelt die Luft“. Das ist ein weitgefasster Slogan. Im Mittelpunkt sollen die „schönen Künste“ stehen und die Realität der Unterdrückung zugunsten imperialistischer Interessen soll weitestgehend ausgeblendet werden.



Auf der Messehomepage heißt es dazu: „Ein Inselstaat, in dessen Kultur die Vielfalt im Mittelpunkt steht. … Geprägt wird der Auftritt durch die bedeutenden Künstle*innen des Landes, Traditionen indigener Gemeinschaften und globale Perspektiven – eingerahmt von einer Hommage an die zentrale Persönlichkeit der philippinischen Literatur, Jose Rizal. Sein Roman ‚Noli Me Tangere‘ inspiriert das Ehrengastmotto ‚The imagination peoples the air‘ – Fantasie beseelt die Luft.“



Der Verlag Neuer Weg nutzt allseitig die Gelegenheit, die Bücher des Revolutionärs Joma Sison und des ausgewiesenen Ostasienkenners Dr. Rainer Werning einzubringen; stellen diese doch die Geschichte der philippinischen Völker gegen die koloniale und imperialistische Unterdrückung und für soziale Befreiung in den Mittelpunkt.



Dazu dient auch unser Paket-Angebot der drei Bücher für 30 Euro statt 42 Euro. Hier geht es zum Buchpaket.



Da die Frankfurter Buchmesse in den letzten Jahren doch mit ihrem Fach- und internationalen Charakter an Bedeutung verloren hat, kopiert sie immer mehr Formen der Leipziger Messe, die mit ihrem Publikumscharakter punkten kann. So kommen auch hier immer mehr vor allem höhere Schulklassenstufen zu Besuch. Und wir können auch in Frankfurt viele Gespräche mit Jugendlichen führen.



Angesichts der krisenhaften Weltlage und der akuten Gefahr des Dritten Weltkrieges und des Faschismus ist Aufgeschlossenheit für die Weltanschauung des wissenschaftlichen echten Sozialismus als Perspektive gerade unter der Jugend gewachsen. Wir bieten besonders die Buchreihe REVOLUTIONÄRER WEG an.

Mit unserem Auftreten geben wir der revolutionären sozialistischen Perspektive die Stimme und nötige Aufmerksamkeit auf der Messe.

Ein Besuch auf der Frankfurter Messe lohnt auf jeden Fall. Besucht uns am Stand Halle 3.1 C 94 und bei unserer Veranstaltung. Wir freuen uns auf euch!