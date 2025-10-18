Auf nach Gaza! Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker!

Ich habe mich für das Logistik-Team beworben, da ich durch meine Arbeit im Gleisbau einen LKW-Führerschein besitze. Gleise müssen dort (noch) nicht verlegt werden, jetzt geht es erstmal um die dringendsten menschlichen Bedürfnisse: Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen. Dafür packe ich gerne mit an!

Deutschland ist für die barbarischen Zustände in Gaza mitverantwortlich durch Waffenlieferungen und beste diplomatische Beziehungen zum faschistischen Netanjahu-Regime. Staatsräson in Deutschland ist für mich Antifaschismus und Solidarität mit unterdrückten Völkern!

Schon bisher habe ich deshalb gegen den Völkermord in Gaza laut protestiert, Spenden gesammelt für humanitäre Hilfe und Demonstrationen mit-organisiert. Durch einen Einsatz vor Ort möchte ich den Palästinensern sagen: Ihr seid in eurem Kampf nicht alleine! Mit diesen Brigaden wird der Gedanke Che Guevaras Wirklichkeit: Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker!