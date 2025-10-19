Aufrüstung der Polizei
Bundestag billigt Taser-Waffen bei der Bundespolizei
Neben Schlagstöcken und Schusswaffen gehören künftig flächendeckend auch Taser- Elektroschockpistolen zur Standardausstattung der Bundespolizei. Dafür beschloss der Bundestag am Donnerstag eine Gesetzesänderung. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte an, in den kommenden Jahren 10.000 Taser anzuschaffen. Sie sollen bei »gefährlichen Lagen« helfen. Das stellt die Wirklichkeit auf den Kopf. Taser senken die Hemmschwelle für den Waffeneinsatz aus der geringen Distanz mit weitreichenden gefährlichen Folgen. Mehrere Taser-Einsätze waren bereits lebensgefährlich und sogar tödlich. Sie führen teils zu weit reichenden gesundheitlichen Problemen, insbesondere bei Menschen mit Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen.