Bei „No Kings“-Protesten werden heute Millionen erwartet

Für heute sagen die Veranstalter eine weitaus größere Beteiligung voraus.

Eine der größten Demonstrationen wird in Chicago stattfinden. Byron Sigcho-Lopez, Stadtrat in Chicago, sagte gestern in einem Interview in „Democracy Now“: „Hier in Chicago haben wir eine solche Einigkeit in diesem Ausmaß noch nie erlebt. Die Stadt wurde heimtückisch angegriffen. Sie setzen das Militär gegen die arbeitenden Menschen ein. Sie schießen auf unschuldige Menschen, dann lügen sie die Öffentlichkeit an. Sie haben einen unserer Nachbarn ermordet. Sie haben Kinder gefesselt und ihre Eltern nackt auf die Straße gestellt. Chicago toleriert das nicht. Wir schützen unsere Nachbarschaften am besten, wenn wir mobilisieren. Wir werden die Trump-Regierung besiegen. Wir werden das Projekt 2025 besiegen.“

Die Furcht der Herrschenden vor diesen Protesten kommt zum Ausdruck durch Mike Johnson, Sprecher der Republikaner im Abgeordnetenhaus, in Fox News: „Wir nennen das, was am Samstag geschieht, die ‚Hasst America‘ Kundgebung. Wir werden sehen, wer kommt. Ich wette, ihr werdet Hamas-Unterstützer sehen. Ich wette, ihr seht Antifa-Typen. Ich wette, ihr seht die Marxisten in voller Pracht.“

Wir wünschen den Demonstrationen und Kundgebungen heute viel Erfolg und werden berichten!