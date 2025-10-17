Australien
Bergleute streiken in Rix's Creek Kohlemine
Die Bergleute von Hunter Coal verstärken ihre Arbeitskampfmaßnahmen und fordern Änderungen bei den Unfallentschädigungsansprüchen in ihrem neuen Tarifvertrag. Die Arbeiter der Rix's Creek-Mine in der Nähe von Singleton streiken seit zwei Wochen, nachdem die Verhandlungen mit der Bloomfield Group ins Stocken geraten sind. Nach dem derzeitigen Tarifvertrag müssen die Gewerkschaftsmitglieder ihre Unfallentschädigungen aus eigener Tasche aufstocken, um verletzten Kollegen zu helfen. Robin Williams, Präsident der Bergbau- und Energiegewerkschaft Northern Mining und NSW Engergy District, sagt, das derzeitige System sei veraltet und realitätsfern. „Unsere Mitglieder sollten die Unfallentschädigung nicht aus ihrem eigenen Lohn subventionieren müssen”, sagte er. „Derzeit gehen wir buchstäblich mit dem Hut herum, um die Unfallentschädigung aufzustocken. Das ist nicht richtig. Wir schreiben das Jahr 2025, nicht 1925.“