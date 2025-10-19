Breite Solidaritätsbewegung für die Gesundheitsfachkräfte im Krankenhaus Attikon

Gegen die Polizeigewalt gegen die Kämpfe der Massen organisiert sich eine breite Solidarität in Griechenland. Hier eine Solidaritätserklärung der Gewerkschaft PENEN:

Die Leitung der PENEN verurteilt aufs Schärfste den Polizeieinsatz gegen das Gesundheitspersonal, der während des Besuchs des Premierministers im Krankenhaus „ATTIKON“ stattfand. Die Mobilisierung des Krankenhauspersonals war notwendig, um der Regierung ihre enorme Verantwortung für die Verschlechterung der öffentlichen Gesundheit und die Vernachlässigung der Krankenhäuser unseres Landes bewusst zu machen. Die Feier, die die Regierung und der gescheiterte Adonis (Gesundheitsminister) und Ministerpräsident Mitsotakis im Krankenhaus zur Einweihung der neuen Notaufnahmen veranstalten wollten, verpuffte, da das Bild mit den Dutzenden von Feldbetten in den Fluren offenbarte, was die Gewerkschaft und das Personal des Krankenhauses zu Recht anprangern.

Die Unterfinanzierung durch den Staat und der Mangel an medizinischem und Pflegepersonal führen zu einer Verschlechterung der Gesundheit der Bevölkerung und treiben diejenigen, die es sich noch leisten können, in die Arme der privaten Gesundheitsversorgung. Die PENEN bekundet ihre Solidarität und steht fest an der Seite der Beschäftigten im Gesundheitswesen, die für eine kostenlose öffentliche Gesundheitsversorgung und die Erfüllung ihrer berechtigten Forderungen kämpfen.