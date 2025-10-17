Buchbranche in Bewegung!

Die ältere Leserschaft nimmt ab, anders bei „Young Adult“ - also jungen Erwachsenen; diese Altersgruppe liest mehr. Das sehen wir auch auf der Messe, bei den Verlagen mit Fantasie-Literatur gibt es richtige Schlangen, um Bücher zu kaufen oder Signierungen zu bekommen.

Am Stand stellen wir aber fest, dass gerade junge Leser sich auch für „Klassiker“ nicht nur der antifaschistischen Literatur wie „Die Moorsoldaten“ von Wolfgang Langhoff, sondern auch des Marxismus-Leninismus interessieren. Sie müssen ihnen aber vorgestellt werden.

Der Bereich des Selbstverlags nimmt zu. Mit relativ wenig Aufwand kann heute jeder mit entsprechenden Programmen zum Beispiel bei Amazon entsprechende Druckdateien hochladen und seine Bücher vertreiben. Den Hauptgewinn bei entsprechender Nachfrage steckt dann Amazon ein. Die Branche leidet auch immer mehr durch die Anwendung von KI. Diese wird mit dem „geistigen Eigentum“ der Autoren und Illustratoren der Welt „gefüttert“ und kann relativ einfach Bücher daraus erstellen. Auf der Messe wird eine Software abgeboten, wo die KI durch das hinterlegte Buch einen ganzen Film erstellen kann.

Im Buchhandel ist Bewegung! Gestern hatten wir drei Buchhändlerinnen am Stand, die sich übers ganze Sortiment unseres Verlages informierten, über die Lieferbedingungen auch in die Schweiz und gerne mehr themenbezogen arbeiten möchten. Antifaschismus ist ihnen allen ein großes Anliegen. „Bei den Kunden kommt immer mehr die Frage nach der Alternative“, so eine der Buchhändlerinnen. Dass wir auch dazu gut aufgestellt sind, hat ihnen gut gefallen. Natürlich müssen sie in ihren Läden erst über die Einkäufe beraten. Wir haben versprochen, in Kontakt zu bleiben und stehen mit unseren Autoren auch für Lesungen bereit.

Ein Besuch auf der Frankfurter Messe lohnt auf jeden Fall. Besucht uns am Stand Halle 3.1 C 94. Wir freuen uns auf euch!