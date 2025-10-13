Courage lädt ein zur Spendengala

Am Sonntag, 19. Oktober um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) lädt der Frauenverband Courage Essen zur Spendengala im Saal des Mehrgenerationenhauses in Frohnhausen, Kerckhoffstraße 22b ein.

Special Acts sind die Sängerin und Comedian Nadu aus Hamburg (deutsch-Indie-Pop), S.Castro (Rapper)

und Elene (Tanz und Gesang).

Alle spenden ihren Auftritt, um Frauen von RAWA aus Afghanistan und von PIA aus der Türkei die Teilnahme am Seminar der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen Ende November in Nepal zu ermöglichen. Mit kurzen Bildberichten über die Weltfrauenkonferenzen, Videobotschaften aus Afghanistan und Türkei, mit Frauen- und antifaschistischen Liedern, gemeinsamem Tanz, internationalem Buffet und einem kreativen Spendentisch verspricht das Programm zu einem großen Fest der Solidarität zu werden. Aktuell kommt die Freude über die Waffenruhe in Gaza dazu, erkämpft vom palästinensischen Widerstand und der weltweiten Solidaritätsbewegung „Gaza soll leben"!

Ein Tag für die ganze Familie, alle sind willkommen, können teilhaben und mitmachen. Rassismus, Faschismus, Antisemitismus – NoGo!

Courage freut sich auch über Beiträge zum internationalen Buffet oder etwas Besonderes, Schönes, gut Erhaltenes auf den Spendentisch.

Spendenpreis 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

Kontakt: courage-essen@mail.de

Mehr Infos: couragezentrum-essen.de und worldwomensconference.org