Die PCR-Uruguay erklärt:

In Gaza hat die islamistische Hamas mehr als 30 Personen öffentlich hingerichtet. Weil sie angeblich mit Israel zusammen gearbeitet hätten. Die palästinensische Autonomiebehörde verurteilt, dass Zivilisten, zudem ohne Gerichtsverfahren, getötet wurden. Für den faschistischen US-Präsidenten Donald Trump ist das aber kein Problem, denn es würde gegen «sehr, sehr schlimme Banden» durchgegriffen. Das hat ihn «nicht groß gestört, um ehrlich zu sein, das ist ok»¹. Er deutete auch an, dass die Hamas grünes Licht für interne Sicherheitsoperationen bekam.² In dem Zusammenhang erwähnte er auch die US-Hauptstadt Washington, wo man Probleme auch lieber daheim löse und meinte damit den Aufmarsch der Nationalgarde gegen Kritiker seiner Politik. Eine dankenswert offene Aussage, die die Wesensgleichheit der Faschisten weltweit offenbart.