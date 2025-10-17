Solidaritätserklärung

Solidaritätserklärung

Die PCR-Uruguay erklärt:

Der Kollege, der vom Logistikkonzern DHL entlassen wurde, weil er sich für die Sache des heldenhaften palästinensischen Volkes eingesetzt hat, kann auf die Solidarität der PCR-U (Revolutionäre Kommunistische Partei Uruguays) und der Corriente Sindical Clasista zählen.