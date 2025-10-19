Dr. Ahmad Mehannan vom Al Awda Krankenhaus ist wieder frei! - Wachsamkeit nötig!

Er war am 18. Dezember 2023 von der israelischen Armee inhaftiert worden. Hier ist das Video zu sehen, wo er in Empfang genommen wird unf selber spricht (mit englischen Untertiteln): https://www.instagram.com/reel/DPyeewcjZvn/?l=1

Beeindruckend ist, dass er bereits an diesem ersten Tag seiner Freilassung sagt, dass er und alle Beschäftigten vom Al-Awda-Krankenhaus ihre Arbeit im Dienst des palästinensischen Volkes weiter fortsetzen. Vor dieser Entschlossenheit kann man nur Respekt haben und den Hut ziehen! Wir feiern geneinsam mit den Beschäftigten, dass Dr. Ahmad Mehannan nun wieder unter Freunden, Kollegen und seiner Familie ist und wünschen ihm gute Erholung und weiterhin eine hohe Kampfmoral!

Die revolutionäre Weltorganisation ICOR hat 2024 den Solidaritätspakt mit dem Gesundheitsnetzwerk Al-Awda in Gaza beschlossen und seitdem unermüdlich daran gearbeitet. Sobald die Al-Awda Health Association das für möglich hält, werden ICOR-Brigaden gemeinsam mit den Palästinenserinnen und Palästinensern vor Ort mit dem Wiederaufbau von Gesundheitszentren beginnen. Dazu gehört auch die Wachsamkeit und der Schutz des palästinensischen Volks. Auf der Plattform Occupied News wird berichtet, dass Israel die Waffenruhe bereits 47 Mal gebrochen hat und wieder Dutzende palästinensische Kinder, Frauen und Männer ermordet hat.

Die weltweite Solidaritätsbewegung muss sich jedem weiteren Versuch, den Waffenstillstand zu brechen, entgegenstellen!

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: „Gaza soll leben“

Stichwort: „Gaza Prozesse“