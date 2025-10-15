Einladung zur gemeinsamen Versammlung von NV AUF geht’s und Kumpel für AUF Niederrhein

Diesmal geht es bei unserem Treffen um die Auswertung der Kommunalwahl und Wahl zum Ruhrparlament und wie wir weiter machen. Bringt eure Erfahrungen und Ideen ein.

Zudem wollen wir das tolle Bergarbeitertribunal „gegen die Politik der verbrannten Erde“ Revue passieren lassen und beraten, was zu tun ist, u.a. zur Durchsetzung der Witwenrente für Jutta Jell. Es wird berichtet über die Lage der Bergleute und ihrer Familien in der Ukraine, wo alle Zechen dicht gemacht haben, sowie zum Kampf, der Inhaftierung und Solidarität mit den Bergleuten in Georgien.

Israel beansprucht den Alleinbesitz der Gasfelder vor der Küste. Das ist durch den Widerstand der Menschen und die große internationale Solidarität gescheitert. Bergarbeiter werden als Fachleute gebraucht, einige haben u.a. in der Grubenwehr Erfahrungen in Katastrophengebieten.



Es gibt Frikadellen, Würstchen mit Kartoffelsalat und etwas Vegetarisches.