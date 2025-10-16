Frankfurter Buchmesse seit gestern um 9 Uhr geöffnet

Auf der Eröffnungsfeier am Dienstagabend sprach die Autorin Nora Haddada in Vertretung des erkrankten Literaturnobelpreisträgers Laszlo Krasznahorkai. Sie kritisierte in ihrem Beitrag die Medienpolitik in Deutschland, die zwei Jahre lang den Genozid in Gaza größtenteils verschwieg oder zumindestens die Verbrechen der israelischen Armee kleinredeten. Immer wieder zeigen uns Besucher ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk und nehmen interessiert die Flyer „Gaza soll leben“ zum Wiederaufbau des Gesundheitswesens in Gaza mit.

Die faschistische Gefahr und die Notwendigkeit antifaschistischer Literatur spiegelt sich auf der Messe wider. So gibt es eine Reihe Titel von Prominenten, die ihre eigene faschistische Familiengeschichte aufarbeiten, aber auch andere Titel.. „Was kann man tun gegen die rechte Bewegung?“, so fragte ein Messebesucher. Viele bleiben erst stehen, wenn wir uns als antifaschistischer und marxistisch-leninistischer Verlag positionieren. Sonst geht man auch schnell im Messegewühl unter.

Wir fordern die Besucher heraus. Und das Thema der Veranstaltung „Barbarei oder Sozialismus – der moderne Faschismus als reaktionärste Spielart der bürgerlichen Ideologie“ am Freitagabend, 18:30 im Saalbau Gallus, passt gut in diese Polarisierung und zur Klarheit darüber.

Besuch bekamen wir und andere linke Verlage, die in diesem Jahr den Verlagspreis erhalten haben, vom Antideutschen Jens Winter, der provokative Interviews für das faschistische Nius machen wollte. Gemeinsam und solidarisch haben wir ihn unserer Stände verwiesen.

Das Gastland Philippinen spielt eine untergeordnete Rolle, an sehr wenig Ständen sind Bücher zu den Philippinen präsentiert. Auch der Gastland-Pavillon ist – auch angesichts des Boykotts fortschrittlicher Autoren – minimalistisch. Vom Verlag Neuer Weg haben wir ein Buchpaket mit Literatur zu den Philippinen geschnürt, „unsere Bücher erweitern den Horizont“ mit drei Büchern von Jose Maria Sison und Rainer Werning. Der Sonderpreis von 30 € statt 42 € gilt noch bis Ende November.

Ein Besuch auf der Frankfurter Messe lohnt auf jeden Fall. Besucht uns am Stand Halle 3.1 C 94 und bei unserer Veranstaltung. Wir freuen uns auf euch!