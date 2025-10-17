Organisiert euch!
Gaza-Soli-AG in Gelsenkirchen gegründet! 🇵🇸🍉
Hallo! Du findest den Völkermord in Gaza unerträglich und willst etwas tun! Dich nach Beginn der Waffenruhe für den Wiederaufbau einsetzen?
Korrespondenz
Deshalb hast dich für die „Gaza-Soli-AG“ eingetragen – super! Nur informiert zu sein reicht nicht. *Wir brauchen dich!* 💪
Ob Spenden sammeln für das Al-Awda-Krankenhaus, Demos organisieren, Kultur-Events planen oder einfach den Durchblick behalten – gemeinsam können wir was bewegen!
Unsere Gaza-Soli-AG ist schon aktiv:
- 📍 Am 13. Oktober waren wir bei der Montagsdemo in der Bahnhofstraße/Preuteplatz dabei – mit Reden, Musik und leckerem Essen. 🚑 50 % des Erlöses gehen an das Al-Awda-Krankenhaus.
- 📖 Wir haben gemeinsam die Broschüre „Die Perspektiven des palästinensischen Befreiungskampfes“ gelesen, um besser zu verstehen, warum dieser Krieg passiert.
- 🍉 Jetzt bereiten wir die große Gaza-Gala am Samstag, dem 1. November 2025, im Kultursaal der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen, vor – mit Essen, Tanz, Musik und über 300 Gästen. Unsere Aufgabe: Deko-Team!
Unsere Treffen sind jeden Dienstag, 17 Uhr, im Jugendzentrum Che - An der Rennbahn 2, gegenüber vom roten Löwen bei der Bus-Haltestelle Schloss Horst:
- 21.10. Deko basteln für die Feier
- 28.10. Gemeinsames Lesen & Diskutieren
- 1.11. (Samstag) - Gaza-Gala ab 17 Uhr
- 4.11. Vorbereitung der nächsten Montagsdemo
- 10.11. (Montag): Teilnahme an der Demo mit Transparenten, Reden & Essensstand
- 11.11. Update & Diskussion: Wie geht’s weiter in Palästina?
Mach mit – bring deine Freunde, Ideen und Energie mit! ✨ Werde Dauerspender ab 1 € im Monat - jeder Beitrag zählt