Gaza-Soli-AG in Gelsenkirchen gegründet! 🇵🇸🍉

Deshalb hast dich für die „Gaza-Soli-AG“ eingetragen – super! Nur informiert zu sein reicht nicht. *Wir brauchen dich!* 💪

Ob Spenden sammeln für das Al-Awda-Krankenhaus, Demos organisieren, Kultur-Events planen oder einfach den Durchblick behalten – gemeinsam können wir was bewegen!

Unsere Gaza-Soli-AG ist schon aktiv:

📍 Am 13. Oktober waren wir bei der Montagsdemo in der Bahnhofstraße/Preuteplatz dabei – mit Reden, Musik und leckerem Essen. 🚑 50 % des Erlöses gehen an das Al-Awda-Krankenhaus.

📖 Wir haben gemeinsam die Broschüre „Die Perspektiven des palästinensischen Befreiungskampfes“ gelesen, um besser zu verstehen, warum dieser Krieg passiert.

🍉 Jetzt bereiten wir die große Gaza-Gala am Samstag, dem 1. November 2025, im Kultursaal der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen, vor – mit Essen, Tanz, Musik und über 300 Gästen. Unsere Aufgabe: Deko-Team!

Unsere Treffen sind jeden Dienstag, 17 Uhr, im Jugendzentrum Che - An der Rennbahn 2, gegenüber vom roten Löwen bei der Bus-Haltestelle Schloss Horst:

21.10. Deko basteln für die Feier

28.10. Gemeinsames Lesen & Diskutieren

1.11. (Samstag) - Gaza-Gala ab 17 Uhr

4.11. Vorbereitung der nächsten Montagsdemo

10.11. (Montag): Teilnahme an der Demo mit Transparenten, Reden & Essensstand

11.11. Update & Diskussion: Wie geht’s weiter in Palästina?

Mach mit – bring deine Freunde, Ideen und Energie mit! ✨ Werde Dauerspender ab 1 € im Monat - jeder Beitrag zählt

Mitmachkarte Gaza-Soli-AGs des REBELL