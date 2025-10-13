Gruß aus Sarajevo

Am Sonntag haben in Sarajevo mehrere tausend Menschen für ein freies Palästina protestiert. Hauptlosungen, die gerufen wurden, waren: "Smrt Fasizmu = Tod dem Faschismus", "Smrt Imperialismu = Tod dem Imperialismus", FREE Palestine. Aber auch "From the River to the Sea", was hier in Bosnien kein Problem ist. Generell ist hier eine starke Solidarität mit Palästina zu spüren. Überall Fahnen etc. Die Demonstration war sehr friedlich und diszipliniert, es gab keinerlei Probleme. Auffällig war, dass es keine Fahnen etc. von Parteien gab.