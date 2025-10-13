Hamas lässt 20 Geiseln frei - Freilassung palästinensischer Gefangener beginnt - Trump redet vor der Knesset

Israel sollte im Rahmen der Vereinbarung zur Waffenruhe im Gegenzug rund 2.000 palästinensische Häftlinge freilassen, darunter auch solche, die zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP verließen Busse das israelische Gefängnis Ofer im besetzten Westjordanland.

Die MLPD begrüßt diese Entwicklung und freut sich mit den Angehörigen der freigelassenen Menschen aus der Hand der Hamas und aus Israels furchtbaren Gefängnissen. Nicht begrüßen kann allerdings kein Demokrat und Antifaschist, dass US-Präsident Donald Trump sich diesen Etappensieg an die Brust heftet und vor dem israelischen Parlament redet. Ebensowenig das Geschachere unter den verschiedenen imperialistischen Ländern um den Wiederaufbau in Gaza.

Der Wiederaufbau gehört in die Hand der Menschen in Gaza und ihrer Unterstützer! Der Befreiungskampf muss weitergehen.

Nach dem Waffenstillstand: Organisiert euch – Gaza muss leben!