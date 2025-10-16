Weinfest – feiern und dabei den Winzern den Rücken stärken

Es gibt Live-Musik, schöne Stände und einen bereits vorher beginnenden Flohmarkt.

"People to people" wird sein breites Angebot an fortschrittlicher Literatur, Reisen und Kunsthandwerk vorstellen. Auf der großen Friedensdemonstration am 3. Oktober in Berlin war ein entsprechender Stand über Stunden umlagert. In der gegenwärtigen politischen Situation wächst sichtlich das Bedürfnis nach einem Gegenprogramm zu Kriegsvorbereitung, Faschismus und Umweltzerstörung. Das Weinfest ist in diesem Sinne eine gute Gelegenheit, selbst eine örtliche Agentur von "People to People" zu werden oder die eigene Agentur höherzuentwickeln.

Winzer von den Weingütern Winkler aus Rheinhessen und Schmitt aus Württemberg kommen mit einem schönen Weinwagen, bringen den süßen Federweißer mit und bieten Weinverkauf, -ausschank und -verkostung an. Das Fest dient auch dazu, ihnen den Rücken zu stärken und wie schon auf den jährlichen Wintermärkten kompetent und unterhaltsam über ihre Lage und das Kulturgut Wein zu erfahren.

Ähnlich wie die Milchbauern stehen die Winzer unter einem enormen Druck. Die globale Klimakatastrophe hat zu vielen schlechten Ernten in den letzten Jahren geführt. Die meisten Winzer sind auf den Verkauf an den Großhandel angewiesen, und diese Monopole drücken die Preise pro Liter auf etwa 30 Cent. Experten schätzen, dass ein Drittel der Winzer-Existenzen bedroht ist.

Nicht zuletzt gibt es einen Zwiebelkuchenwettbewerb und auch darüber hinaus viele Leckereien für den großen und kleinen Hunger sowie eine Feuerschale und schöne Musik. Auch die Ausstellung „Werner Seelenbinder – Ringer – Kommunist – Staatsfeind“ mit Professor Dr. Oliver Rump freut sich dort auf Besucher.

Lasst euch dieses tolle Fest nicht entgehen. Bis Samstag!

Weinfest vor der Horster Mitte: Samstag, 18. Oktober, ab 15 Uhr, Schmalhorststraße 1A, 45899 Gelsenkirchen

Hier gibt es den Flyer zum Fest