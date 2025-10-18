Bahn
ICE L: "Verschenkte 150 Meter"
Gestern präsentierte der Bahnkonzern im Berliner Ostbahnhof den neuen ICE L in Anwesenheit von reichlich Prominenz. Der Präsident des spanischen Herstellers Talgo war gekommen, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), die neue Vorstandsvorsitzende der Bahn, Evelyn Palla. Der neue Zug "setze Maßstabe" in Sachen Komfort, heißt es im Einladungsflyer. Markus Hecht, bis vor kurzem Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge am Institut für Land- und Seeverkehr an der Technischen Universität Berlin, teilt die Begeisterung nicht. Der neue Zug ist 250 Meter lang. Die längsten Bahnsteige in Deutschland sind 400 Meter lang, was ziemlich genau der Länge einer ICE-Doppelgarnitur aus zwei verbundenen kürzeren Teilzügen entspricht. Zwei ICE L kann man also nicht zusammenspannen, "zu lang für jedes Bahnhofsgleis zwischen Rügen und dem Breisgau", so die heutige FAZ.