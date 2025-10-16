Journalist und Umweltaktivist Hakan Tosun in Istanbul ermordet

Der unabhängige Journalist und Umweltaktivist Hakan Tosun wurde am 11. Oktober in Istanbul angegriffen und verstarb am 13. Oktober im Krankenhaus, wo er schwer verletzt eingeliefert worden war.

Hakan Tosun war auch durch seine Natur- und gesellschaftspolitischen Dokumentarfilme bekannt. Mit Werken wie „Çatılara Doğru“, „Tekel İşçileri“, „Büyük Anadolu Yürüyüşü“, „Dönüşüm“ und „Validebağ Direnişi“ leistete er einen bedeutenden Beitrag zum Gedächtnis des Umweltkampfes und der Arbeiterkämpfe in der Türkei. Aus diesem Grund ist der Angriff auf Tosun kein gewöhnliches Ereignis, sondern das Ergebnis einer systematischen Druck- und Gewaltspirale gegen die freie Presse, gegen Antifaschisten, gegen Umweltaktivisten und den Versuch, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Am heutigen 16. Oktober wird er mit einer Gedenkfeier beigesetzt.