Madagaskar
Jugendproteste - Truppenteile schließen sich an
In Madagaskar protestieren Jugendliche seit Tagen gegen die Unterbrechungen der Wasser- und Elektrizitätsversorgung und für den Rücktritt der Regierung. Diese reagiert mit Repression. Am gestrigen Samstag schlossen sich jedoch Truppenteile der Soldaten der Hauptstadt Tananarivo den Protestierenden an und riefen dazu auf, nicht mehr auf die Demonstranten zu schießen. Sie wollen nicht das Instrument einer Regierung sein , die der Repression und Korruption bezichtigt wird. Das Regierungsoberhaupt hat sich in die französische Botschaft geflüchtet.
https://www.cnews.fr/monde/2025-10-11/madagascar-des-groupes-de-soldats-rejoignent-les-manifestants-dans-la-capitale