Jugendproteste - Truppenteile schließen sich an

In Belgien protestieren flämische Hafenlotsen gegen die Rentenreform der Regierung, was zu erheblichen Verzögerungen im zweitgrößten Hafen Europas, Antwerpen-Brügge, geführt hat. Nach Angaben der Hafenbehörden wurden am Dienstag nur 31 Schiffe abgefertigt, verglichen mit durchschnittlich 60 bis 80 pro Tag. Am Mittwochmorgen warteten über 100 Schiffe darauf, in den Hafen ein- oder auslaufen zu können, wobei mehrere Umleitungen gemeldet wurden. Die Lotsen, vertreten durch die Beroepsvereniging van Loodsen, beschränken ihre Arbeit im Rahmen ihrer Aktion auf die Bürozeiten. Für den 14. Oktober planen die Gewerkschaften in Belgien erneut einen landesweiten Streik gegen die Regierungspläne.