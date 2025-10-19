Krebserregende Inhaltsstoffe
Johnson & Johnson wegen Babypuder angeklagt
Ein Babypuder von Johnson & Johnson soll möglicherweise krebserregend sein. Etwa 3.000 Klägerinnen und Kläger haben in Großbritannien eine Sammelklage gegen den US-Pharma- und Kosmetikkonzern eingereicht. In der Klageschrift betonte die Anwaltskanzlei, dass J&J »seit mehr als 50 Jahren wusste, dass sein Talkumpuder krebserregende Stoffe einschließlich Asbest enthielt«. Dennoch habe das Unternehmen das Babypuder »im Streben nach Profit« weiter vertrieben. Erst drei Jahre nachdem das Puder in den USA vom Markt genommen wurde, wurde der Verkauf 2023 schließlich auch in Großbritannien eingestellt. In vollem Bewusstsein über die gesundheitlichen Verfahren wurde damit die Gesundheit vieler Tausender gefährdet.