Kriegsdienst-Einführung
Beratungen bei Stellen für Kriegsdienstverweigerung steigen
Seit der forcierten Debatte um die Einführung eines Kriegsdienstes bei der Bundeswehr werden die Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung nach eigenen Angaben nahezu »nahezu überflutet von Anfragen«. Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) führt dazu aus, dass die Aufrufzahlen der Website im September auf über 125.000 gestiegen sind. Im August waren es 55.000. Auffällig ist insbesondere der wachsende Anteil anfragender Eltern, so die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK).