Kriegsvorbereitung in der Karibik
Widersprüche im US-Militär
Erneut hat das US-Militär ein Boot bei Venezuela angegriffen. Das aggressive militärische Vorgehen der Trump-Administration im karibischen Raum führt zu Widersprüchen im US-Militär. Der für diese Region führende Admiral, Alvin Holsey, der erst vor einem Jahr diese Aufgabe übernahm, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Bereits zwei Jahre früher als geplant. Zuvor wurde bekannt, dass die sogenannten „Anti-Drogen-Operationen“ in dieser Region künftig nicht mehr vom US-Südkommando, sondern von einer Sondereinheit geleiten wird. Öffentlich wurde auch, dass US-Präsident Trump Aktionen des Auslandsgeheimdiensts CIA in Venezuela autorisiert hat.