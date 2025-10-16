Spanien
Landesweiter Streiktag gegen Gaza-Krieg
Hunderttausende beteiligten sich am Mittwoch in Spanien an einem landesweiten Streik- und Protesttag, der von den wichtigsten Gewerkschaftsverbänden und Studentenorganisationen gegen den Völkermord in Gaza organisiert worden war. Die Arbeiterkommissionen (CCOO), die mit den regierenden Parteien Podemos und Sumar verbunden sind, und die sozialdemokratische Allgemeine Arbeiterunion (UGT) mit jeweils fast einer Million Mitgliedern riefen zu zweistündigen Arbeitsniederlegungen in jeder Früh-, Mittag- und Nachtschicht auf. Die anarchosyndikalistische Allgemeine Arbeiterkonföderation (CGT) mit rund 100.000 Mitgliedern rief zu einem 24-stündigen Generalstreik in allen Branchen und Regionen auf. Die Studentenvereinigung (Sindicato de Estudiantes) und verschiedene Jugendorganisationen riefen zu Streiks in weiterführenden Schulen und Universitäten auf, an denen sich 80 Prozent der Studierenden beteiligten.