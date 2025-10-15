Lecornu setzt verhasste Rentenreform aus

Am heutigen Mittwoch hat in Frankfurt am Main die Frankfurter Buchmesse begonnen. Der Verlag Neuer Weg ist dort mit einem Messestand präsent und hat ein Buchpaket mit Literatur zu den Philippinen geschnürt, das heuer Gastland der Messe ist.

Am Freitag, dem 17. Oktober findet unter dem Titel "Barbarei oder Sozialismus - der moderne Faschismus als reaktionärste Spielart der bürgerlichen Ideologie" eine Veranstaltung des Verlags statt. Das Buch "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und Kultur" spielt dabei eine wichtige Rolle.

Veranstaltungsort ist der Saalbau Gallus Frankfurt, Wilhelm Derlam-Raum. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt 5 Euro / 3 Euro. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Hier der Flyer zur Veranstaltung.

Ein Besuch auf der Frankfurter Messe lohnt auf jeden Fall. Besucht uns am Stand Halle 3.1 C 94 und bei unserer Veranstaltung. Wir freuen uns auf euch!