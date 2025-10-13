Großbritannien
London - Hunderttausende bei der 32. nationalen Palästina-Solidaritäts-Demo
Am Samstag fand in London die 32. nationale Palästina-Solidaritäts-Demo statt, organisiert von der Stop the War Coalition und the Palestine Solidarity Campaign. Laut Veranstalter beteiligten sich bis zu 500.000 Menschen, der BBC vermeldet "Zehntausende". Geprägt war die Demo von Palästina-Flaggen und Plakaten und Rufen "Free Palestine". Gefordert wurde der Stopp der britischen Waffenlieferungen an Israel. Für den November wurde ein weiterer Solidaritätsmarsch angekündigt.