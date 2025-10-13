Montagsdemo protestiert gegen Abbau sozialer Errungenschaften zugunsten der Militärausgaben

Kürzlich wurde die Streichung des Pflegegrads 1 gefordert, jetzt legt Unionsfraktionsvorsitzender Jens Spahn mit einer mittelfristigen Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre nach. Spätestens ab 2026 wird das Bürgergeld angegriffen, die Abschaffung dieser Leistung durch Ersatz einer niedrigeren Grundsicherung für Erwerbslose gilt als ziemlich sicher. Dagegen ist die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer für hohe Einkommen kein Thema der Bundesregierung. Die Kapitalistenverbände fordern längere Arbeitszeiten und Lohnverzicht.

Dagegen nimmt der Widerstand der Beschäftigten jedoch zu. Die Bochumer Montagsdemo unterstützt diesen Widerstand und ruft zum Protest gegen die beabsichtigten Angriffe der Bundesregierung auf das Sozialsystem auf. Außerdem fordert die Montagsdemo ein sofortiges Ende des Gazakriegs und diskutiert über dieses Thema. Die Kundgebung ist am Montag, dem 13. Oktober 2025, auf der Kortumstr. zwischen den Einkaufszentren Citypoint und Drehscheibe.