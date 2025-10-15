Belgien
Nationaler Aktionstag der Gewerkschaften – Streiks im ganzen Land – Großdemo in Brüssel
Mit landesweiten Streiks und einer Großdemonstration in Brüssel mit 100 000 Menschen protestierten die Gewerkschaften gegen die Pläne der belgischen Regierung unter Premierminister Bart De Wever.
Von dr
Die rechte Regierung aus flämischen Nationalisten (N-VA) und frankophonen Liberalen (MR) will das Rentenniveau senken, Nachtzuschläge kürzen und eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten durchsetzen. Zum nationalen Aktionstag hatten die drei großen Gewerkschaften aufgerufen – der christliche ACV, der sozialistische ABVV und der liberale ACLVB.
Bestreikt wurden die Flughäfen in Brüssel und Chaleroi sowie regionale ÖPNV-Betriebe. Kein Schiff konnte den Hafen von Antwerpen anlaufen oder verlassen. Seit Tagen streiken die Lotsen.