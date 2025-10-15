Nationaler Aktionstag der Gewerkschaften – Streiks im ganzen Land – Großdemo in Brüssel

Die rechte Regierung aus flämischen Nationalisten (N-VA) und frankophonen Liberalen (MR) will das Rentenniveau senken, Nachtzuschläge kürzen und eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten durchsetzen. Zum nationalen Aktionstag hatten die drei großen Gewerkschaften aufgerufen – der christliche ACV, der sozialistische ABVV und der liberale ACLVB.

Bestreikt wurden die Flughäfen in Brüssel und Chaleroi sowie regionale ÖPNV-Betriebe. Kein Schiff konnte den Hafen von Antwerpen anlaufen oder verlassen. Seit Tagen streiken die Lotsen.