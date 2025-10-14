Premierminister will Rentenreform aussetzen

Frankreichs aktueller (alter und neuer) Premierminister Sébastien Lecornu will vorschlagen, das geplante reaktionäre Rentengesetz vorläufig suszusetzen. „Bis zum Januar 2028 soll das Rentenalter nicht weiter hinaufgesetzt werden“, sagte er in seiner Regierungserklärung am Dienstag in Paris. Die Sozialisten forderten das, weil sie der Stimmung unter den Massen Rechnung tragen müssen. Schon am 5. Oktober war Lecornus erster Anlauf einer Regierungsbildung gescheitert und er hatte seinen Rücktritt bekannt gegeben. Emmanuel Macron beauftragte ihn dann erneut, eine Regierung zu bilden. Dieses Manöver mag Zeit erkaufen, aber löst das Problem der Instabilität der französischen Regierung keinesfalls. Lecornu hat bereits angekündigt, die Kosten dieses Vorschlags müssten anderweitig bei den Massen eingetrieben werden.