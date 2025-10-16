USA
Protest gegen Zensur der Pentagon-Berichterstattung
Neue Vorschriften in einer 19-seitigen Richtlinie des Kriegsministeriums sehen unter anderem vor, dass Journalisten keine Informationen mehr verwenden dürfen, die nicht durch das Pentagon freigegeben sind. Auch der Zugang zu weiten Teilen des Ministeriums, in denen sie bisher frei verkehren durften, wird durch die Regelungen aufgehoben. Alle großen US-Medienunternehmen erklärten daraufhin öffentlich, sich dem nicht zu beugen. Die neue Richtlinie sei "beispiellos und bedroht grundlegende journalistische Schutzrechte", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Daraufhin hat das Ministerium unter Pete Hegseth bereits Dutzenden Journalisten die Akkreditierung entzogen.