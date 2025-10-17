Queen-Klassiker gegen Trump adaptiert

Trumps "Projekt 25" wird darin als "US-Gestapo" bezeichnet. Weiter: "Faschismus-Rodeo: Wird er die Stimmen bekommen? Dieser Verbrecher?!" Und der Aufruf: "Sei nicht einer von den Verrückten. Du musst ausbrechen. Schafft das Dritte Reich hier weg. Diese Sache ist wirklich wichtig. Die ganze Welt kann es sehen. Lasst die Faschisten nicht herein."

Das Lied ist bürgerlich und verteidigt die USA als freies Land, was es aber auch unter Biden oder Reagan nicht war. Jedoch ein sehr schön gesungenes Anti-Trump-Lied, das hier angehört werden kann:

https://youtu.be/YY_8WzcHqMQ?si=Xiljw7HIoX7WscGg&sfnsn=wa

Die Redaktion bedankt sich für die Zuschrift!