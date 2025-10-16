Am morgigen Freitag

Am morgigen Freitag

Tanzbein schwingen im Bistro inne Mitte

Am morgigen Freitag, dem 17. Oktober, ist Disco im Bistro inne Mitte in Gelsenkirchen-Horst. Ab 19.30 Uhr kann das Tanzbein geschwungen werden. Außerdem gibt es leckere Sigara Börek. Also kommt vorbei! 

 

Bistro inne Mitte
Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen
kultursaal@vvv-horstermitte.de