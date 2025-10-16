Tanzbein schwingen im Bistro inne Mitte

Zehntausende Krankenschwestern, Apotheker, Therapeuten und andere wichtige Beschäftigte im Gesundheitswesen begannen am Dienstag, dem 14. Oktober, in Kalifornien, Oregon, im Südwesten Washingtons und auf Hawaii mit ihrem Streik gegen den Gesundheitskonzern Kaiser Permanente. Der Streik von 46.000 Beschäftigten ist einer der größten Streiks im Gesundheitswesen in der Geschichte der USA. Die Streikdauer ist auf fünf Tage begrenzt. Kaiser bietet eine Lohnerhöhung von 21,5 Prozent über vier Jahre an; die Alliance of Health Care Unions fordert nun 25 Prozent, nachdem sie bereits von ihrer ursprünglichen Forderung von 38 Prozent abgerückt ist. Die Gewerkschaften machen die schlechte Bezahlung für die hohe Fluktuation, den Personalmangel und die schlechten Arbeitsbedingungen verantwortlich.