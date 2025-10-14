Tausende demonstrieren für ein freies Palästina

Zehntausende Menschen haben sich am Sonntag in ganz Australien zu Palästina-Solidaritäts-Demonstrationen versammel. Die Organisatoren versprachen, die Proteste fortzusetzen, und auf die Einhaltung und den Ausbau des Waffenstillstands in Gaza zu pochen. In Sydney und in Melbourne waren es jeweils 10.000. Auch in Brisbane und Perth fanden Kundgebungen statt. Gefordert wurde ein Ende des Völkermords in Gaza. Ein Vertreter der Palestine Action Group erklärte: „Was die Bewegung angeht, werden wir auf jeden Fall weiter für ein freies Palästina protestieren, für Selbstbestimmung in Gaza, dafür, dass Hilfslieferungen zugelassen werden und dass die Palästinenser Gaza wieder aufbauen können.“