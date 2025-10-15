Theoretisches Seminar der Weltfrauenkonferenz findet in Nepal statt!

Wir freuen uns, euch sagen zu können: die Kontinentalkoordinatorinnen haben am 12.10.2025 den Bericht der nepalesischen Frauenallianz ANWA und der Delegation des IOC einstimmig bestätigt!



Unsere Vertreterinnen in Nepal haben die Sicherheitslage gründlich beraten und eingeschätzt, dass unser Seminar stattfinden kann. Nachdem eine Übergangsregierung eingesetzt und Neuwahlen ausgeschrieben wurden, hat sich die Lage normalisiert.



Sie haben einen schönen Ort und eine Veranstaltungshalle für die Durchführung des Seminars gefunden. Sobald als möglich stellen wir euch eine Liste möglicher Hotels und die Adresse der Halle zur Verfügung.



Jetzt können wir mit voller Kraft die heiße Phase der Vorbereitung einläuten! Auf dass unser wichtiges Seminar zu einem großen Erfolg wird!