Weltkriegsgefahr
Trump will Ukraine weitreichende Offensivwaffen liefern
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, der Ukraine weitreichende Offensivwaffen zu liefern. Die Rede ist unter anderem von Marschflugkörpern des Typs „Tomahawk“, die mit großer Präzision Ziele in bis zu 2500 Kilometer Entfernung treffen können. Die bislang von der Ukraine eingesetzten „Atacms“-Raketen der USA haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Die russische Hauptstadt Moskau ist knapp 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Während ein EU-Diplomat den neuen Plan verklausuliert damit rechtfertigt, dass „das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung ... nicht an der Grenze“ ende, bezeichnete Trump ihn offenherzig als „neuen Schritt der Aggression“.