Vor 115 Jahren Aufstand in der Südsee

Brutal unterdrücken die kaiserlichen Truppen die Einwohner der Insel Mikronesiens. Bis der Stamm der Sokehs sich zum Aufstand erhebt. Deutschland holte fünf Kriegsschiffe, um den Aufstand schließlich brutal niederzuschlagen, die Anführer hinzurichten und die ganze Volksgruppe auf eine 2000 km entfernte Insel zu deportieren. Bis heute hat sich Deutschland für diesen Terror nicht entschuldigt.

Hörenswert!

https://www.deutschlandfunk.de/18-10-1910-aufstand-der-sokehs-gegen-deutsche-kolonialherren-in-der-suedsee-100.html