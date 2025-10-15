Zwiebelkuchenwettbewerb beim Weinfest an der Horster Mitte

Im Rahmen des Weinfestes an der Horster Mitte am Samstag, dem 18. Oktober, wollen wir einen kulinarischen Wettbewerb veranstalten.

Wer backt den besten Zwiebelkuchen?

Egal ob erfahrener Küchenprofi oder unbedarfter Anfänger, egal ihr Zwiebelkuchen rund oder eckig, mit Mürbe- oder Hefeteig backt, jetzt habt ihr die Gelegenheit, euer Können unter Beweis zu stellen.

Unsere fachkundige Jury bewertet nach Geschmack, Aussehen, Kreativität und weiteren Kriterien. Die besten Zwiebelkuchen werden mit kleinen Preisen prämiert.

Wer sich dieser kulinarischen Herausforderung stellen möchte, kann sich zwischen 14 – 15 Uhr an dem ausgeschilderten Tisch für den Wettbewerb anmelden und seinen Zwiebelkuchen dort abgeben.

Wir freuen uns auf eure leckeren Kreationen!