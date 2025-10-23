100.000 streiken für bessere Arbeitsbedingungen

Der Betrieb der mechanisierten Wäscherei am Bahnhof Gorakhpur Junction in Uttar Pradesh wurde am 17. Oktober für zwei Stunden unterbrochen, nachdem etwa 300 Arbeiter in den Streik getreten waren, um gegen die Nichtzahlung ihrer Gehälter für die letzten zwei Monate zu protestieren. Die Arbeiter stellten morgens alle Wasch-, Reinigungs- und Verpackungsarbeiten ein und begannen einen Protest am Tor der Wäscherei. Die Arbeiter nahmen ihre Arbeit erst wieder auf, nachdem Bahnbeamte eingeschritten waren und ihnen versichert hatten, dass ihre Löhne so schnell wie möglich ausgezahlt würden. Dieser Vorfall ist kein Einzelfall. Vor einem Monat waren die Müllarbeiter am Bahnhof Gorakhpur Junction in den Streik getreten. Die Wäscherei am Bahnhof Gorakhpur Junction ist eine wichtige Einrichtung für die Eisenbahn. Dort werden täglich 25.000 Bettwäschepakete und 50.000 Bettlaken vorbereitet, die an 33 verschiedene Züge geliefert werden.