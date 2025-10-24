Portugal
24-Stunden-Streik des öffentlichen Dienstes
Seit Mitternacht wird in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Portugal gestreikt, so z.B. bei der Müllabfuhr. Heute Morgen blieben viele Schulen geschlossen, weil die Lehrer und die Hilfskräfte an den Schulen streiken. Kreuzfahrtschiffe mussten ihre Routen ändern, weil die Hafenarbeiter in Lissabon streiken. Im Gesundheitswesen ist nur der Notdienst aktiv, die öffentlichen Verkehrsmittel werden bestreikt. Betroffen ist auch die gesamte Verwaltung. Zu dem Streik hat der Gewerkschaftsbund Common Front Union (Frente Comum) auf gerufen, zu dem 29 Gewerkschaften gehören. Die Gewerkschaften protestieren mit dem Streik gegen mangelnde Investition in Bildung und Gesundheit im Haushaltsplan für 2026, was zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen wird.