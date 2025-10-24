30. UN-Weltklimakonferenz und die Unfähigkeit der bürgerlichen Umweltforschung zu treffenden Prognosen

Zustand der Erde verschlechtert sich massiv

Der im Oktober veröffentlichten Bericht zum „Gesundheitszustand der Erde“ unter Federführung des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) (1) warnt, dass bereits sieben von neun planetaren Belastungsgrenzen überschritten sind. Zentrale Prozesse wie „Klimawandel“, Biodiversität, Landnutzung, Süßwasserhaushalt, Kreisläufe von Stickstoff und Phosphat, chemische Umweltgifte und neu, der Ozeanversauerung, haben laut PIK-Direktor Johan Rockström, den „sicheren Bereich verlassen“ und erhöhen das Risiko, den Planeten zu destabilisieren. Im „Gesundheitscheck der Erde“ wird der Ernst der Entwicklung gravierend unterschätzt, wenn das Überschreiten der Grenzen nur als höheres Risiko für künftig mögliche irreversible Veränderungen und globale Krisen bestimmt wird. In einem weiteren Bericht des PIK (2) stellen die 160 Forscher fest, dass mit dem großflächigen Absterben von Korallenriffen weltweit der erste Klimakippunkt erreicht wurde und die Risiken für Kipppunkte im Erdsystem gewachsen sind.

Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen

Im Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ hat die MLPD dagegen nachgewiesen, dass unter den 17 Hauptfaktoren der globalen Umweltkatastrophe bereits vier im Zustand der irreversiblen Entwicklung sind und deshalb die globale Umweltkatastrophe begonnen hat. Beschönigend wird im „Gesundheitscheck der Erde“ der Stratosphären-Ozonschicht bescheinigt, dass sie innerhalb eines als stabil geltenden Bereiches liegt, obwohl diese nachweislich nachhaltig zerstört ist. (3) Die irreversiblen Störungen der Meeresströmungen und Jetwinde wird im „Gesundheitscheck“ auf das drohende Kippen der atlantische Zirkulation reduziert und der Übergang von der Klimakrise zur Klimakatastrophe als „Klimawandel“ verharmlost. Sie wird zu Recht von der MLPD als Initialkatastrophe qualifiziert, die die Eigendynamik weiterer Merkmale der Umweltkrise und ihren Umschlag in die globale Umweltkatastrophe forciert.

Leugnung der Klimakatastrophe

Völlig unwissenschaftlich wird die Klimakrise nur auf den menschengemachten CO 2 -Ausstoß zurückgeführt. Durch Erreichen verschiedener Kippunkte wie das Abschmelzen des Eises im Nordpolarmeer und des Grönlandeises oder das Auftauen der Permafrostböden „ist jedoch längst eine unkontrollierbare, in biologischen und physikalischen Gesetzen der Natur begründete Eigendynamik der Treibhausgasentwicklung entstanden.“ (4) Hier muss der Kampf zur Eindämmung der katastrophalen Entwicklungen und für einschneidende Schutzmaßnahmen aufgenommen werden. Wenn PIK-Direktor Rockström entschlossenes Handeln fordert, um eine Umkehr noch zu ermöglichen, kann das nur für Merkmale der globalen Umweltkrise gelten, die den Sprung zu irreversiblen und unkontrollierbaren Prozessen der globalen Umweltkatastrophe, bisher noch nicht vollzogen haben (Meere, Wälder).

Untaugliche bürgerliche Lösungsvorschläge