3264 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen AfD-Jugend

Sie alle eint der Wunsch, sich der geplanten Gründung eines neuen AFD-Jugendverbandes am 29. November in Gießen entschlossen zu widersetzen.

Der Widerstand gegen den aufkommenden Faschismus überquert auch den Atlantik. Besonders begrüßt wurde bei dem Treffen die Videoschalte nach Chicago (Illinois). Von dort berichtete eine Aktivistin vom entschlossenen Widerstand gegen ICE, die faschistische Migranten-Polizei von Donald Trump.

An den breiten Widersetzen-Bündnis beteiligen sich auch die MLPD und der Jugendverband REBELL. Gemeinsam wird aufgerufen, am 29. November nach Gießen zu kommen.