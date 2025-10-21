Australien
Antifaschisten protestieren gegen ultrarechten "March for Australia"
Am Sonntag, den 19. Oktober, gab es in zahlreichen Städten Australiens rassistische Demonstration unter der Parole "March for Australia". Dagegen mobilisierte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und Gemeindegruppen. "Unite Against Racism: Migrants and Refugees Are Welcome" hatte zuvor angekündigt, dass in Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Perth und Adelaide Demonstrationen organisiert werden. Die faschistischen Aufmärsche waren deutlich kleiner als im August, wo landesweit 50.000 für ein "Weißes Australien" marschierten. Die Aufdeckung der Rolle des Nazi-Netzwerks National Socialist Network (NSN) beim am 31. August-Marsch hatte dazu beigetragen. Die antifaschistischen Gegendemos am Sonntag schwankten zwischen 1.000 und einigen Hundert Beteiligten. In Melbourne kam es zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei.