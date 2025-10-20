Barbarei oder Sozialismus

Sie stiften Verwirrung und verunglimpfen Migranten und Flüchtlinge zu Sündenböcken. Klassen und Klassenwidersprüche gibt es bei ihnen nicht. Wie an Gaza deutlich zu sehen ist, geht faschistische Ideologie bis hin zur Aberkennung der Eigenschaft „Mensch“, mit Tod und Zerstörung massenhaft. Die modernen Faschisten biedern sich an, sind scheinbar hilfsbereit. Zwei Beispiele aus Vereinsarbeit und von einem Arbeiter aus einem Großbetrieb führten uns vor Augen, wie die reaktionäre Ideologie versucht, Abhängigkeiten zu schaffen.

Unsere Sache ist dagegen, insbesondere jungen Leuten dabei zu helfen, die Realität zu erkennen und ihr freies Denken, ihr selbständiges Denken zu fördern und zu entwickeln. Junge Leute interessieren sich auf der Buchmesse verstärkt für marxistisch-leninistische Klassiker. Sie suchen nach einem Ausweg aus dem kapitalistischen Krisenchaos und nach Zukunft. Mit freiem Denken, mit dialektischem Denken hat die Menschheit eine Perspektive. In diesem Zusammenhang nahmen wir interessiert die Nachricht von einer Reise nach New York zur Kenntnis, dass dort der Sozialismus bei vielen ein positives Ansehen hat. Festzustellen war dort übrigens auch eine starke Solidarität unter der LGBTQ-Bewegung.

Zum aktiven Aufbau von Bündnissen gab es in unserer Versammlung noch einige Unsicherheit und Fragen. Wir sagten, dass auch unsererseits Selbstveränderung notwendig ist. Als Beispiel wurde das Gelsenkirchener Bündnis antifaschistischer Kräfte und der Aufruf zur erfolgreichen Wahl der SPD-Bürgermeisterin gegen den AfD-Kandidaten genannt. Es war gelungen, Bündnispartner zu überzeugen, von sektiererischen Standpunkten abzurücken und eine breite Einheitsfront aufzubauen. Abschließend stellten wir fest: Unsere systematische, marxistisch-leninistische Kleinarbeit fördert selbständiges, dialektisches, freies Denken, fördert Initiativen und fördert, dass die Leute selbst etwas bewegen. Dies wird über kurz oder lang anziehend wirken gegen den Faschismus, gegen die reaktionärste Spielart der bürgerlichen Ideologie.

Zum Schluss erklärte die Versammlung noch einstimmig ihre Solidarität mit der Lokalpolitikerin der Grünen aus Dietzenbach (südöstlich von Frankfurt), auf die am 15./16. Oktober ein Anschlag verübt wurde. Nachts hatte die Explosion einer Bombe ihr Haus beschädigt und sie und die Anwohner aus dem Schlaf gerissen.