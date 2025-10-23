Brutale Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser bei der Olivenernte

Das ist nackter faschistischer Terror!

In einem der Videos ist zu sehen, wie ein Angreifer eine am Boden liegende Frau attackiert. In weiteren Aufnahmen rennen über ein Dutzend Maskierte eine Dorfstraße entlang, verfolgen ein Auto und schlagen mit Stöcken darauf ein. Später sind brennende Fahrzeuge zu sehen. Nach einem Bericht des israelischen Senders Channel 12 äußerte der Leiter der Polizeieinheit für die Westbank in einer internen Nachricht, das Video der Tat habe ihn „nicht schlafen lassen“ und forderte die Beamten auf, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Israels Militär und Polizei reagierten bislang nicht auf Anfragen zu dem Vorfall.

Turmus Ayya ist ein Brennpunkt der Siedlergewalt. Laut Dorfbewohnerinnen und ‑bewohnern hat die Gewalt seit Beginn des israelischen Kriegs gegen die palästinensische Bevölkerung weiter zugenommen. Nach der Tötung des 14-jährigen Palästinensers Amer Rabee durch israelische Polizeikräftenim April kommt es regelmäßig zu Protesten gegen die Siedlerübergriffe und die Untätigkeit des Militärs.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die Gewalt durch Siedler im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Allein in der ersten Hälfte des Jahres wurden 757 Angriffe registriert – ein Anstieg um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Während der ersten Woche der laufenden Olivenernte wurden über 150 Attacken und die Zerstörung von mehr als 700 Olivenbäumen gemeldet. Besonders während der Erntezeit sind palästinensische Bäuerinnen und Bauern dem zunehmenden Siedlerterror ausgeliefert.

In den vergangenen Jahrzehnten entstanden in der Westbank mehr als 100 israelische Siedlungen sowie zahlreiche illegale Posten, die dann oft nachträglich genehmigt werden. Die israelische Regierung hat zuletzt den größten Landraub in der Westbank seit über 30 Jahren genehmigt und den Bau tausender neuer Siedlungseinheiten vorangetrieben, wie die israelische Friedensorganisation Peace Now berichtet. Damit wolle die Regierung ihren Einfluss im Gebiet festigen und die Gründung eines palästinensischen Staates verhindern, weil vom palästinensischen lediglich ein Flickenteppich übrig bleibt.