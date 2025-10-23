Ein Krieg zweier reaktionärer Kräfte und Feinde der Völker Afghanistans und Pakistans

Der blutige Krieg der vergangenen Woche zwischen der pakistanischen Armee und den reaktionären Taliban hat erneut deutlich gezeigt, wie volksfeindlich und reaktionär diese beiden finsteren Kräfte sind. Dieser Krieg ist weder ein „Krieg gegen den Terror“ noch ein „Krieg zur Verteidigung des Vaterlandes“, sondern ein Krieg zweier von dem Weltimperialismus gelenkter bourgeoiser Komprador-abhängiger Kräfte. Seit Jahren saugen sie das Blut der Massen aus und haben die Länder in Schlachtfelder der Stellvertreterkriege der imperialistischen Mächte verwandelt.

Die pakistanische Armee, eine Söldnerarmee und der Wächterpfeiler des US-Imperialismus in der Region, hat seit Jahrzehnten Afghanistan durch die Nutzung fundamentalistischer Gruppen als Schauplatz eines Stellvertreterkriegs verwendet und mit der Ausplünderung der Ressourcen Pakistans hat sie die arbeitenden Massen und unterdrückten Nationalitäten wie die Belutschen und Paschtunen in Armut und Elend gestürzt. Heute hat das Feuer, das die pakistanische Armee einst im Hause des afghanischen Volkes entfacht hat, auf sie selbst übergegriffen, und das Land an den Rand des Zusammenbruchs gebracht.

Die Taliban, diese religiös-reaktionäre und finstere Kraft, die jahrelang finanzielle, militärische und geheimdienstliche Unterstützung durch den pakistanischen Staat und dessen Armee erhielt, befinden sich heute im Widerspruch zu ihren früheren Herren und behaupten heuchlerisch, „unabhängig“ zu sein und „das Vaterland zu verteidigen“. Aber innerhalb des verrotteten, abhängigen und mittelalterlichen Taliban-Systems haben weder Unabhängigkeit noch Volksinteressen einen Platz. Das afghanische Volk hat nicht vergessen, dass gerade diese Taliban vor 25 Jahren den Boden für die militärische Invasion des US-Imperialismus und der NATO in Afghanistan bereitet haben. Auch heute dient das Dasein dieses reaktionären Regimes als Vorwand und Deckmantel für die fortgesetzten Angriffe und Bombardierungen der pakistanischen Armee in Kabul, Spin Boldak und anderen Städten Afghanistans. In den letzten vier Jahren haben die Taliban Afghanistan in ein riesiges Gefängnis verwandelt. ...

Die Kommunistische Partei (Maoistisch) Afghanistans verurteilt entschieden diesen reaktionären Krieg und die blinden Bombardierungen der pakistanischen Armee, die zum Massaker an unschuldigen Menschen geführt haben. Wir verurteilen aufs Schärfste die unmenschliche und erniedrigende Abschiebung und Vertreibung und Obdachlosigkeit von Geflüchteten. Das Blut unschuldiger Arbeiter, Bauern, Frauen und Kinder Afghanistans und Pakistans darf nicht länger dem Interesse und den Zielen dieser beiden finsteren Kräfte und ihrer imperialistischen Herren geopfert werden. Der einzige Weg zur Befreiung der Völker und Nationalitäten beider Länder ist der entschlossene, vereinte Kampf gegen den Imperialismus und seine Marionettenregime.

Die Kommunistische Partei Afghanistans (Maoistisch) ruft alle revolutionären, kommunistischen und freiheitsliebenden Kräfte Afghanistans und Pakistans dazu auf, sich zur Schaffung einer breiten Massensolidarität und zum Kampf der Arbeiter und Bauern unter der Führung ihrer Avantgardepartei zu vereinen, um die reaktionären herrschenden Klassen und ihre imperialistischen Unterstützer zu stürzen. Dieser Kampf wird so lange andauern, wie das schändliche System von Kapitalismus und Imperialismus über das Schicksal der Völker herrscht.

Es lebe die revolutionäre Solidarität der Völker Afghanistans und Pakistans! Nieder mit dem Imperialismus und all seinen reaktionären und söldnerischen Kräften! Kommunist (Maoist) Partei Afghanistans.