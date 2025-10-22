Neuer faschistischer Verband - nicht mit uns! Mega-Zoom am Freitag!

Das antifaschistische Bündnis widersetzen ruft dazu auf, sich am 29./30. November 2025 in Gießen der Normalisierung der AfD und der Neugründung ihrer Jugendorganisation in den Weg zu stellen.

In der Vergangenheit bereitete die Jugendorganisation der AfD wegen offen rassistischen, völkisch-nationalistischen Auftritten und Querverbindungen zur Identitären Bewegung (IB) und faschistischen Schlägertrupps negative Schlagzeilen. Die White-Power-Geste, ein Code in der rechten Szene, die die Überlegenheit der „weißen Rasse“ symbolisieren soll, wird regelrecht kultiviert. Mit der Neugründung ist wohl beabsichtigt, dass die Jugendorganisation in die Fußstapfen der "Mutter AfD" tritt und im Sinne des modernen Faschismus auftritt.

Das zielt darauf ab, das Image als „normale“ Partei zu pflegen und sich Jugendlichen als „rechte Alternative“ anzubiedern, die von der kleinbürgerlich-faschistischen Denkweise beeinflusst sind. Bisher aber nehmen die offen faschistischen Kräfte um Björn Höcke („Höcke-Jugend“) und Matthias Helferich („das freundliche Gesicht des NS“) maßgeblich Einfluss auf die ideologische Ausrichtung und Zusammensetzung der AfD-Jugend. Ihr Ziel ist es, die neue faschistische Jugendbewegung mit vielen kleinen „Lokalgruppen“ wie „Heimatliebe“, „Jung und Stark“ und „Deutsche Jugend Voran“ organisatorisch und ideologisch-politisch zu vereinheitlichen.



Das Gebot der Stunde ist, die antifaschistische Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit über den modernen Faschismus zu intensivieren und sich aktiv an den Protesten gegen den Gründungskongress der AfD-Jugend am 29./30. November zu beteiligen. Der Jugendverband REBELL und die MLPD fördern die aktive Zusammenarbeit im Bündnis „widersetzen“ mit. Unter anderem in den AGs „Azubis gegen rechts“ und „Schülis gegen rechts“. „Wir sind die Generation, die die Faschisten stoppt oder ihnen dabei zusieht, wie sie an die Macht kommen. Jetzt ist Zeit für Widersetzen“ (Ole von „Azubis gegen Rechts“). Recht hat er! Die Zeit für die antifaschistische Front ist jetzt!

Im Aufruf von "widerstezen" heißt es: "Wir veranstalten ein Fest der Vielfalt und Solidarität und machen so die Gründung der AfD-Jugend unmöglich. Die Vorbereitung auf Anreise und Aktionen laufen – weitere, regelmäßig aktualisierte Infos hier auf der Webseite von "widersetzen".

Dort kann man sich auch zum am Freitag, dem 24. Oktober stattfindenden Mega-Zoom anmelden. Schon über 1800 Leute sind angemeldet! Auf der Startseite von "widersetzen" findet man den Link zur Anmeldung.