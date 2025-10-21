Erdoğan jagt Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität

In dem Gesetzentwurf heißt es, dass Personen, „deren Verhalten oder Einstellungen ihrem biologischen Geschlecht oder der öffentlichen Moral widersprechen“, mit Haftstrafen von bis zu drei Jahren bestraft werden. (1)

Erdoğan hetzt schon lange bei allen passenden oder unpassenden Gelegenheiten gegen Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Die auch in der Türkei trotz eines seit 2015 bestehenden Verbots aktive antifaschistische CSD-Bewegung ist für den faschistischen Regierungschef „Teil einer ausländischen Verschwörung mit dem Ziel, die türkischen Gesellschaft zu untergraben“.

Systematisch schürt er Ängste und Vorurteile unter rückständigen Teilen der Massen. Im von ihm eingeläuteten „Jahr der Familie“ will er „unsere Kinder und Jugendlichen vor schädlichen Trends und perversen Ideologien schützen“. (2) Zugleich will er die Geburtenrate mit finanziellen Angeboten ankurbeln, Prämien für „reguläre“ Hochzeiten verteilen usw. Die in dem bekannt gewordenen Gesetzentwurf benannten Drohungen gehen noch über die in Russland betriebene Unterdrückung hinaus.

Ein Grund mehr, nicht nachzulassen in den Massenprotesten in der Türkei. Anna Bartholomé